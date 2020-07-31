كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 100 يوم.. كورونا يعود في فيتنام ويخلف أول وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت سلطات فيتنام، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، بعد أيام من رصد أول إصابات محلية بالوباء منذ نحو مائة يوم.

وأكدت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن أول ضحية للوباء في البلاد هو رجل في سن 70 عاما من سكان مدينة هوي أن، وفارق الحياة فجر اليوم في مستشفى بمحافظة تهوا تهين هويه، وسط البلاد جراء نوبة قلبية.

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وكان الرجل يعاني من مشاكل صحية ملموسة، بما فيها القصور الكلوي وضغط الدم.

وأعلنت اللجنة التوجيهية الخاصة بالوقاية من الفيروس التاجي والسيطرة على انتشاره في فيتنام مساء اليوم عن تسجيل 37 إصابة جديدة، منها 26 حالة قادمة من الخارج، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في البلاد إلى 546 منها 373 حالة شفاء.

وعاودت حصيلة الإصابات بكورونا في فيتنام الارتفاع في الأسبوع الماضي، بعد عدم تسجيل حالات جديدة للوباء في البلاد على مدى 99 يوما.