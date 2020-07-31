الهند: وفاة 9 أشخاص شربوا معقّم يدين بدلا من الكحول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي تسعة أشخاص في جنوب شرقي الهند، اليوم، الجمعة، بعدما تناولوا "معقّمًا لليدين" بدلا من الكحول.

وأغلقت السلطات متاجر الكحول بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كورونا، بسحب الشرطة، التي أوضحت أن الضحايا فقدوا الوعي بعدما استهلكوا "كمية كبيرة" من معقم اليدين إثر مزجه بالمياه أو مشروبات غازية.

ونقل المصابون على وجه السرعة إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتهم، على ما أضاف متحدّث باسم الشرطة.

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وكانت المجموعة لجأت إلى هذا المعقم كـ"بديل" للمشروبات الكحوليّة مع توقف توافرها بسبب إجراءات العزل التي فرضتها السلطات في المدينة لمكافحة كوفيد-19.

ويموت مئات الفقراء سنويا في الهند بعد استهلاكهم كحولا مغشوشا.

ويضيف بعض التجار مادة الميثانول على المشروبات الكحولية وهي مادة عالية السمية تستخدم عادة كوقود، لزيادة نسبة الكحول فيها.