شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الكويتية في القاهرة تستنكر دعوات لحرق علم الكويت والان مع التفاصيل

الجمعة 31 يوليه 2020 صوره ارشيفيه Advertisements استنكرت سفارة الكويت في القاهرة اليوم الجمعة، 31/تموز/2020، الدعوة لحرق علم الكويت. وقالت إن هذا العمل المشين قد أثار استياء بالغاً لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحاً في وجدان شعبها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الكويتية في القاهرة تستنكر دعوات لحرق علم الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.