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  السفارة الكويتية في القاهرة تستنكر دعوات لحرق علم الكويت

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

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استنكرت سفارة الكويت في القاهرة اليوم الجمعة، 31/تموز/2020، الدعوة لحرق علم الكويت.

وقالت إن هذا العمل المشين قد أثار استياء بالغاً لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحاً في وجدان شعبها.

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