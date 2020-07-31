شكرا لقرائتكم خبر عن 200 أيرلندي يؤدون صلاة عيد الأضحى في ملعب "كروك بارك" والان نبدء بالتفاصيل
ووصف الرئيس الأيرلندي مايكل دي.هيجينز الحدث بأنه لحظة مهمة في أيرلندا، وألقى زعماء من الكاثوليك والبروتستانت واليهود كلمات خلال المناسبة التي بثت مباشرة على التلفزيون للمرة الأولى.
وفي ظل منع تنظيم تجمعات كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا تحدث الشيخ عمر القادري رئيس مجلس السلام والاندماج الإسلامي الأيرلندي مع إدارة كروك بارك التي قال إنها لم تتردد في عرض استخدام الملعب.
وقال الشيخ القادري للحضور "تبعث صلاة العيد اليوم برسالة قوية للغاية إلى العالم أجمع عن أيرلندا... بصرف النظر عن اختلافك فإنك وصلت إلى هنا وعشت هنا وأصبحت جزءا من المجتمع... هذه الجزيرة الأيرلندية تملك هذه القدرة العظيمة والفريدة لاستيعابك".
كانت هذه تفاصيل خبر 200 أيرلندي يؤدون صلاة عيد الأضحى في ملعب "كروك بارك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.