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200 أيرلندي يؤدون صلاة عيد الأضحى في ملعب "كروك بارك"

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أدى نحو 200 مسلم أيرلندي صلاة عيد الأضحى اليوم الجمعة في استاد كروك بارك جيلك للألعاب في دبلن وهو موقع له أهمية تاريخية للقوميين الأيرلنديين الذين يرتبطون دوما بعلاقة قوية بالكنيسة الكاثوليكية.

ووصف الرئيس الأيرلندي مايكل دي.هيجينز الحدث بأنه لحظة مهمة في أيرلندا، وألقى زعماء من الكاثوليك والبروتستانت واليهود كلمات خلال المناسبة التي بثت مباشرة على التلفزيون للمرة الأولى.

وفي ظل منع تنظيم تجمعات كبيرة بسبب جائحة فيروس تحدث الشيخ عمر القادري رئيس مجلس السلام والاندماج الإسلامي الأيرلندي مع إدارة كروك بارك التي قال إنها لم تتردد في عرض استخدام الملعب.

وقال الشيخ القادري للحضور "تبعث صلاة العيد اليوم برسالة قوية للغاية إلى العالم أجمع عن أيرلندا... بصرف النظر عن اختلافك فإنك وصلت إلى هنا وعشت هنا وأصبحت جزءا من المجتمع... هذه الجزيرة الأيرلندية تملك هذه القدرة العظيمة والفريدة لاستيعابك".

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