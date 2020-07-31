روحاني يؤكد ضرورة التعاون والإسراع في تنفيذ الاتفاقات بين بغداد وطهران

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، ضرورة العمل لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.
ووصف زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، بأنها "إيجابية وفرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
من جهته، أشاد صالح بدعم ومساعدة إيران للعراق في الحرب ضد كورونا، مشددا على ضرورة التعاون والتقارب والعمل على تطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين.
وقال: "التنمية الشاملة للعلاقات والتعاون مع إيران مبدأ لا يمكن المساس به على صعيد السياسة الخارجية العراقية".
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