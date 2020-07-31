روحاني يؤكد ضرورة التعاون والإسراع في تنفيذ الاتفاقات بين بغداد وطهران

وقال روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي برهم صالح، "كانت هناك على مر التاريخ آواصر راسخة بين شعبي البلدين حيث تتجلى أكثر في هذه المناسبات، وآمل مع تراجع تفشي مرض كورونا ، أن يتمكن الناس والمسؤولون في البلدين من تبادل الزيارات".ووصف زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، بأنها "إيجابية وفرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، أشاد صالح بدعم ومساعدة إيران للعراق في الحرب ضد كورونا، مشددا على ضرورة التعاون والتقارب والعمل على تطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين.

وقال: "التنمية الشاملة للعلاقات والتعاون مع إيران مبدأ لا يمكن المساس به على صعيد السياسة الخارجية العراقية".

