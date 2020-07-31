عارضة أزياء تتخلص من حب الشباب بهذه الطريقة الطبيعية

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وكتب: "لم أكن اريد أن أغادر غرفتي أو أن ينظر أهلي إلى وجهي". ومن أجل التخلص من المشكلة اختبرت العديد من الطرق. واخيراً قررت أن تتبع نظام عناية خاصاً. ولهذ اختارت الوصفات الطبيعية.
وفي هذا السياق لجأت إلى زيت الجوجوبا واستخدمته لتنظيف بشرة وجهها قبل غسلها جيداً بالماء الدافئ. كما حرصت على ترطيبها بالاعتماد على منتج بتركيبة طبيعية 100 في المئة خالية من البارابين وتحتوي على الزيوت الأساسية.
كذلك حرصت على حماية بشرتها من تأثير أشعة الشمس الضارة من خلال تطبيق كريم حماية بدرجة لا تقل عن 30SPF. ووضعت بريانا يومياً القليل من زبدة الشيا على البثور كما اعتمدت على قناع يحتوي على العسل والكركم والقرفة مرة أسبوعياً.
ونشرت على إثر هذا صوراً أظهرت من خلالها التغيير الكبير الذي طرأ على بشرتها. ويشار إلى أن نمو حب الشباب يعود إلى أسباب مختلفة منها التوتر وسوء التغذية والاضطرابات الهرمونية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.