قتيل وعشرات الاصابات بحادث قطار سريع في البرتغال

قُتل شخص واحد وأصيب 50 بحادث قطار سريع وسط البرتغال، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية.

ونجم الحادث عن اصطدام القطار السريع بآلة صيانة، اليوم الجمعة، بالقرب من مدينة قلمرية وسط البلاد. وقال ناطق باسم قوات الإغاثة في المنطقة إن رجال الإسعاف والمطافئ وصلوا إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار.

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