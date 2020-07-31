تطبيق يحمي هاتفك الذكي من خطر التجسس

وللحد من خطر التجسس وحماية خصوصية أصحاب الهواتف وتحديدا تلك العاملة بأنظمة اندرويد يمكن تحميل تطبيق ظهر مرخرا لهذه الغاية.

والمميز في تطبيق Access Dots هو أنه يوفر لهواتف أندرويد تفس ميزة الأمان الجديدة التي أعلنت عنها شركة آبل مؤخرا، ووعدت بأنها ستظهر في نسخ iOS 14 المنتظرة، والتي تنبه صاحب الهاتف عندما تكون كاميرا أو مايكروفونات هاتفه مفعلة.



مبدأ عمل التطبيق الجديد بسيط جدا فبعد تحميله في الهاتف وتفعيله ستظهر في أعلى الشاشة نقطة مضيئة صغيرة بلون معين في حال كانت كاميرا الهاتف مفعلة أو تستعمل من قبل أي تطبيق آخر، وكذلك ستظهر علامة ضوئية بلون مغاير في حال كانت المايكروفونات مفعلة، والمميز أن هذه النقاط ستظهر للمستخدم حتى لوكانت شاشة هاتفه مقفلة.