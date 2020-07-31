تطبيق يحمي هاتفك الذكي من خطر التجسس

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والمميز في تطبيق Access Dots هو أنه يوفر لهواتف أندرويد تفس ميزة الأمان الجديدة التي أعلنت عنها شركة آبل مؤخرا، ووعدت بأنها ستظهر في نسخ iOS 14 المنتظرة، والتي تنبه صاحب الهاتف عندما تكون كاميرا أو مايكروفونات هاتفه مفعلة.
مبدأ عمل التطبيق الجديد بسيط جدا فبعد تحميله في الهاتف وتفعيله ستظهر في أعلى الشاشة نقطة مضيئة صغيرة بلون معين في حال كانت كاميرا الهاتف مفعلة أو تستعمل من قبل أي تطبيق آخر، وكذلك ستظهر علامة ضوئية بلون مغاير في حال كانت المايكروفونات مفعلة، والمميز أن هذه النقاط ستظهر للمستخدم حتى لوكانت شاشة هاتفه مقفلة.
وهذا الأمر تبعا للخبراء سينبه أصحاب الهواتف إلى عمل كاميرات ومايكروفونات هواتفهم، وسيحميهم من خطر التجسس وخصوصا أن بعض التطبيقات المشبوهة تستغل الكاميرات والمايكروفونات للتنصت على المستخدم دون علمه أحيانا، وترسل تلك البيانات إلى جهات ثالثة دون علم المستخدم.
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