في العيد... تناول اللحوم بهذه الطريقة لتجنب الأضرار الصحية

وبحسب صحيفة "جولف نيوز"، يمكنك اعتماد خطة أكل ذكية، تمكنك من تذوق جميع اللحوم دون إرهاق جهازك الهضمي والحاجة للرعاية الصحية، ومشاكل شائعة مثل عُسر الهضم والقيء والتهاب المعدة والارتجاع الحمضي والإسهال، وتتمثل في:أوضح الدكتور بوبومورود كيليديوروف أخصائي طب الأسرة في المستشفى الكندي في دبي، أن "الإفراط في تناول الطعام وتناول الأطعمة الغنية بالدهون والبروتين بكميات كبيرة، خاصة في الصيف، يسبب الحموضة والغثيان والقيء والإسهال لأنه يعطل الجهاز الهضمي، والأطعمة الغنية باللحوم المطبوخة بالزيت والتوابل يمكن أن يستغرق هضمها من 8 إلى 12 ساعة".

وشرح: "عندما يتناول الناس طعاما غنيا وثقيلا على مدار اليوم، يؤدي ذلك إلى زيادة الدهون في الكبد، والذي بدوره يساهم في زيادة الكولسترول السيئ والسمنة ورفع مستويات السكر في الدم، ولذلك أنصح بتناول كميات محدودة من الطعام، وترك وقت كاف بين الوجبات وتجنب الأطعمة الدهنية والتوابل".



يمكنك التمتع بجميع الأطعمة وتذوقها ولكن الأطباء ينصحون باختيار الأطعمة التي تأكل منها كميات بذكاء، فلا حاجة لتجاوز وجبات كاملة، بل كل ما عليك فعله هو تناول كميات معقولة وتجنب الإفراط.

وعندما سُئلت عن شعارها الذهبي، قالت أخصائية التغذية ميتون ساركار: "أشجع اعتماد نهج مرن في تناول الطعام، حيث يجب أن تتأكد من أن ما يقرب من 60 إلى 70% من نظامك الغذائي يأتي من مصادر نباتية، وأن يأتي الباقي من مصادر حيوانية".

وشرحت: "إذا كنت تتناول اللحوم الحمراء بحكمة بشكل عام، فلن يضرك يوم من تناول كميات معتدلة من اللحوم المُعدّة بالطريقة التقليدية".