لليوم الثاني.. إسبانيا تسجل أكبر ارتفاع في إصابات كورونا منذ رفع الإغلاق

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية في إسبانيا أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ رفع نظام الإغلاق الشامل في شهر يونيو.
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة رصد 1525 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1229 إصابة في اليوم السابق.
ويعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة إلى منطقتي أرغون (511 إصابة) ومدريد (372 إصابة).
وتتجاوز حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في إسبانيا عتبة الألف لليوم الثالث على التوالي.
ويعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة إلى منطقتي أرغون (511 إصابة) ومدريد (372 إصابة).
وتتجاوز حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في إسبانيا عتبة الألف لليوم الثالث على التوالي.
وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إسبانيا منذ بداية الجائحة إلى 288522 منها 28445 حالة وفاة.
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