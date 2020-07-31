نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام" عايدت فيها الجمهور بمناسبة عيد الاضحى المبارك. وظهرت في الصور الى جانب طفليها هافن وجوفاني، وعلقت قائلة: "كل عام وأنتم بخير .. معايدة من القلب مني ومن هاڤن وجوڤاني ❤️???? #أضحى_مبارك". ونال هذا المنشور تفاعلا كبيرا من قبل محبي ومتابعي نجيم، خصوصا من قبل الذين عبروا عن وسامة طفليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تعايد محبيها بمناسبة عيد الأضحى على طريقتها الخاصة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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