نوال الزغبي تستعين بصورة للإمام موسى الصدر لإيصال رسالتها (صورة)

إستعانت الفنانة نوال الزغبي بصورة نشرتها للامام السيّد موسى الصدر المعروف بتواضعه وتفانيه بحب الوطن لتعبّر عن مدى إستيائها من تصرفات رجال السياسة في لبنان.



ونشرت نوال عبر حسابها الخاص على "تويتر" صورة تظهر الإمام الصدر وهو يستلقي على فراش متواضع أرفقتها بتعليق: "الى كل زعيم انظروا كيف كان ينام #الإمام_موسى_الصدر أين العدالة؟؟ أين حفظ حياة الناس؟؟أين الامانة التي حملكم إياها الشعب؟؟!!! ".

على صعيد آخر، أنهت نوال من تسجيل أغنية باللهجة المصريّة وقامت باستفتاء جمهورها على طريقة التصويت حول اسم الأغنية وكتبت: "شو بتتوقعوا اسم الاغنية المصرية اللي تسجلت اليوم؟ "، ووضعت ثلاثة خيارات وهي: "أسعد لحظة، تحياتي، أو حياتي أنا"، وكانت حتى الأن عنوان "أسعد لحظة" قد حظي بأكثر نسبة تصويت.