بالانفوغراف: ارشادات لحسن استعمال الكمامة في زمن كورونا

2020-07-31 | 17:38 170 مشاهدة

كيف ومتى نستعمل الكمامة. وها من خطورة عند إزاحتها عن الوجه؟ أسئلة كثيرة تخطر على البال خصوصا وأن فيروس كورونا لا يزال جديدا نوعا ما، بمعنى أننا لا ندرك تماما كيف نتعامل معه. ولذلك، نقدم اليكم في هذا الانفوغراف، ارشادات لحسن استعمال الكمامة في زمن كورونا، تفاديا لانتقال العدوى عن طريق الخطأ. اتبعوا هذه التعليمات لصحتكم وصحة محيطكم!

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