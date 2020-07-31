شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة السعودية تعلن خلو المشاعر المقدسة من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي -
أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه لا إصابات بفيروس كورونا «كوفيد-19» بين الحجاج حتى الآن والوضع مطمئن.
وأشارت وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزارة الداخلية حول إجراءات حج هذا العام، إلى أن تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم أهم وسائل الحماية، مضيفة: سنعمل على توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج.
من جانبها، تعهدت وزارة الداخلية بالعمل على تحقيق حج صحى وآمن فى ظل الظروف الحالية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية تعلن خلو المشاعر المقدسة من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.