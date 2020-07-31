كييف “متفائلة” بعد محادثات مع طهران حول الطائرة المنكوبة

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كييف: أعربت كييف الجمعة عن “تفاؤل حذر” حيال مفاوضات جارية مع طهران للحصول على تعويضات عن إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية مطلع يناير فوق طهران.

وأصيبت الرحلة 752 التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية في 8 يناير بصاروخين قبيل إقلاعها من مطار طهران، فيما كان التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران في أوجه.

وأكدت إدارة الطيران المدني الإيرانية أن خللاً في ضبط رادار وحدة دفاع جوية عسكرية كان “الخطأ البشري” الرئيسي الذي أدى إلى وقوع الكارثة وأودى بحياة 176 شخصاً.

"بصورة عامة... بناءة"

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وأبدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة “تفاؤلاً حذراً” بعد مفاوضات دامت 11 ساعة مع وفد إيراني انتهت مساء الخميس في كييف. وأضاف “بصورة عامة، كانت (المفاوضات) بناءة”، وذلك خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت.

واتفق البلدان على إجراء تحقيق “شفاف ومحايد” لإلقاء الضوء على الكارثة، كما اكد كوليبا. لكنه قال إنه من المبكر جداً تحديد قيمة التعويضات المالية المحتملة. وأوضح “إذا لم تخرج المفاوضات بنتيجة، سنلجأ بالتأكيد إلى المحاكم الدولية”.

وفي وقت سابق خلال الأسبوع، قال كوليبا إنه يأمل الحصول على أكبر تعويض مالي ممكن من أجل التخفيف من “ألم وحزن” أقارب الضحايا.