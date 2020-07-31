صور.. رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت رابطة العالم الإسلامى، عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، مشروع كبش العيد بجمهورية مصر العربية، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تواصل أعمالها فى التوزيع فى يوم العيد والأيام الثلاثة المقبلة وهى فترة ذبح الأضاحى حسب الشريعة الإسلامية.

ووصلت ميزانية المشروع 500.000 (خمس مائة ألف ريال فقط لاغير ) للعام الهجرى 1441، الموافق عام 2020 ميلادية ونفذته الرابطة بالقاهرة والمحافظات.

وأعلنت رابطة العالم الإسلامى، عن توزيع المخصصات للمستحقين المسجلين على برنامجها: الأيتام المكفولين حديثاً من الهيئة ولم ترد لهم كفالات مالية، والأرامل المحتاجات، والمطلقات المحتاجات، والمعاقين المحتاجين وذوى العاهات.

وتم التوزيع، على أسر المرضى (الفشل الكلوى والالتهاب الكبدى وغيرها من الامراض)، والطلاب الوافدين إلى مصر للدراسة.

وجاءت النسبة الغالبة من المستفيدين اسر الايتام المسجلين حديثا بالهيئة والمطلقات والمرضى وكبار السن الأكثر احتياجاً وقد لوحظ الحاجة الماسة والشديد على الأسر ومدى السعادة واللهفة عند الحصول على اللحوم المخصصة لهم ايام العيد للمساعدة في سد الاحتياجات الاساسية في هذه الايام المباركة وفي ظل الظروف الاقتصادية وصعوبة تلبية احتياجات الاسرة الاساسية.

وأكدت الرابطة، الوصول الي اسر الايتام المصرية في المحافظات المنتشرة (الصعيد ،الدلتا ،القاهرة الكبرى) الاكثر احتياجاً وبث روح الاخوة والتفاؤل في نفوسهم والمساهمة في سد احتياجاتهم الاساسية في ظل تلك الظروف المعيشية الصعبة.

وجرى التوزيع عبر عدد الجهات والمدن والقرى التي تم تنفيذ المشروع بها: تم اختيار عدد( 26 ) جمعية خيرية ولجنة زكاة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي و بنك ناصر الاجتماعي في عدد 15 محافطة تغطي العديد من المدن والقرى .

ووصلت أعداد المستفيدين النهائية : اجمالي عدد الأسر المصرية المستفيدة 5300 أسرة، و اجمالي عدد الأسر السورية المستفيدة 2300 أسرة، واجمالي عدد الاسر المستفيدة 7600 اسرة.

وفى محافظة اسيوط تم ذبح 2 عجل تم توزيعها على 200 أسرة البحيرة تم ذبح 4 عجول وتوزيع اللحوم على 400 أسرة، وفى الجيزة تم ذبح 4 عجول تم توزيعها على400 أسرة، وفى الدقهلية تم ذبح 6 عجول وزعت على 600 مستحق.

ووزعت الرابطة 3 عجول على 300 مستحق بالشرقية، و 4 رؤوس على 400 أسرة بالغربية، و 3 رؤوس على 300 أسرة بالفيوم، و 4 رؤوس على 400 أسرة بالقاهرة.

وفى المنوفية تم توزيع 5رؤوس على 500 أسرة، ورأسين على 200 أسرة بالمنيا، و ببنى سويف تم توزيع نفس الكمية عن نفس العدد، و6 رؤوس على 600 أسرة بسوهاج، ورأسين على مأتى أسرة بشمال سيناء، و6 رؤوس على 600 أسرة بكفر الشيخ، بواقع 53 رأس ماشية على 5300 مستحق.

وتم توزيع 23 رأس ماشية على 23000 أسرة سورية في مصر، منها 8 رؤوس ماشية على 800 أسرة بالجيزة، و5 عجول على 500 أسرة بالقاهرة، ونفس العدد لكل من القليوبية والشرقية.

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رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (13)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (1)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (2)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (3)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (4)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (5)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (6)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (7)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (8)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (9)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (10)



رابطة العالم الإسلامى تهدى كبش العيد لـ7600 أسرة بـ15 محافظة (11)