انهيار مفاجئ لسد على النيل يغرق قرى ومدينة سودانية ويحاصر 600 منزل بالمياه

أكدت السودان، اليوم الجمعة، انهيار سد بوط الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه على النيل الأزرق بشكل مفاجئ ، وتدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء الانهيار.

وأكدت المديرة التنفيذية المكلفة بهيئة التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان نسيبة فاروق، أن السد الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، انهار بشكل مفاجئ.

وقالت كلول في تصريحات صحفية، إن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول اليها، وأوضحت أن المياه غمرت المنطقة من 3 اتجاهات، وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها “سد بوط” عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقا كبيرة وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذا آمنا للنازحين.

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كما اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان، الأربعاء ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، وفق نشطاء، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر.

وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن سيولا عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل (538 كلم شمال العاصمة الخرطوم) “ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات”.

وتعد ولاية النيل الأزرق من الولايات الجنوبية حسب تقسيم السودان بعد انفصال الجنوب في 2011.