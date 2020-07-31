ابنة معتقل الريف جلول: والدي يفتقد زملائه المفرج عنهم وتم عزله في جناح بمفرده

ذكرت هدى جلول، ابنة المعتقل على خلفية “حراك الريف”، محمد جلول، المحكوم عليه ب10 سنوات سجنا نافذة، أنه جرى عزل والدها، في جناح بمفرده بسجن طنجة2 بعد أن تم إفراغه بالكامل.
وقالت هدى جلول، في تدوينة لها، على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، اليوم الجمعة، إنها تواصلت هاتفيا مع والدها، وأخبرها، بعزله في جناح بمفرده بعد إفراغه بالكامل.
وعبر محمد جلول أثناء الحديث مع ابنته، في المكالمة المذكورة، عن صموده، كما هنأ زملائه المفرج عنهم، مؤكدا أنه يفتقدهم ولن ينسى اللحظات الجميلة التي أمضاها معهم.
ويشار إلى أن محمد جلول المعتقل على خلفية “حراك الريف”، لم يشمله العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، بينما استفاد زملاؤه في السجن طنجة من العفو الملكي، على رأسهم ربيع الابلق.
واستفاد من العفو أزيد من 20 معتقلا من معتقلي “حراك الريف”، بمناسبة عيد العرش، بينهم أسماء معروفة.
وأكدت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك محمد السادس، قد أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص بمناسبة عيد العرش.
وأضافت، أن بين هؤلاء موجودون في حالة سراح، ومحكومون من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1446 شخصا.
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