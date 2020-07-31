تزايد أعداد المصابين بكورونا في جرادة يزكي الخوف من وصول الفيروس لمرضى السيليكوز

في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجل في مدينة جرادة، بعدما صمدت المدينة لأشهر أمام زحف الوباء، أطلق نشطاء حملة لتحذير الساكنة، خوفا على مرضى السيليكوز.

وتزامنا مع عيد الأضحى، أطلق نشطاء في المدبنة المنجمية، حملة لتحسيس الساكنة ولأخذ بتدابير الوقاية واحترام مسافة الأمان، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خوفا من تزايد نقل العدوى بين الساكنة، ووصولها لمرضى السيليكوز، والذين يعانون من هشاشة صحية.

السيليكوز، وهو مرض يجعل تنفس وحركة المصابين به عملية شاقة، يصيب عددا من أهالي جرادة بسبب عملهم داخل المناجم، حيث يقدر عدد المصابين به بـ2000 شخص على الأقل.

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ورغم أن المستشفى الإقليمي الذي انتظره أهالي المدينة لسنوات طويلة رأى النور مؤخرا، بجناح متخصص في مرض السيليكوز، إلا أن رحلة العلاج في المدينة المنجمية عصيبة جدا.

ففي ظل ارتفاع نسب الفقر في المدينة، لا زال الأهالي يجدون صعوبة في نقل مصابيهم للعلاج في مستشفى المدينة، والتكفل بكل متطلباتهم الطبية، والتفرغ لمصاحبتهم في رحلة التطبيب تدوم لسنوات الكهولة كلها، حيث أن عددا من المرضى يمضون ما بين السنة والثلاث سنوات في المستشفى قبل الوفاة، في ظل استحالة العلاج النهائي من المرض.