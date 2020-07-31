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وصف عزيز جناتي الناشط الحقوقي ورئيس مرصد البيئة والمآثر التاريخية، أمس الخميس، بطنجة، الأوضاع في صيدليات الحراسة الليلية بالمقلق جدا، بسبب الاكتظاظ الكبير الذي تشهده وعدم احترام التباعد الاجتماعي.
وكتب جناتي خلال تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصيدليات تشهد طوابير من المواطنات والمواطنين يترقبون دورهم لاقتناء أدويتهم في ظروف تزيد من توترهم وإرهاقهم النفسي قبل المادي.
وقال جناتي: “من غير المقبول أن ينحسر عدد الصيدليات في أربعة، بمدينة مليونية”.
وأوضح جناتي أن هذا الاكتظاظ لا يمكن تفسيره سوى بالجشع واستباحة كرامة المواطنات والمواطنين.
وفي سياق متصل، اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن طوابير الانتظار فاقت في بعض صيدليات الحراسة 100 شخص، دون احترام للضوابط والشروط الوقائية، والتدابير الاحترازية.
وقال النشطاء إن صيدليات الحراسة قصة أخرى من المعاناة، ويلزمك على الأقل ساعتين من الانتظار لتحصل على ما تريد.
كانت هذه تفاصيل خبر في زمن كورونا والعيد..صيدليات الحراسة الليلية في طنجة قصة أخرى من المعاناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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