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كهرباء عدن تخرج عن الخدمة مجددا

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

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تصاعدت ازمة انقطاع التيار الكهربائي في معظم مديريات عدن، (جنوبي اليمن)، الجمعة 31 يوليو/ تموز 2020م، تزامنا مع حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال سكان محليون إن خدمة الكهرباء ساءت مجددا في عدد من احياء مديريات عدن.

 وأضافوا أن الخدمة خرجت كليا عن بعض الاحياء، وارتفعت ساعات الانقطاع في أخرى إلى قرابة 12 ساعة مع عودة نسبية لا تتجاوز ساعتين كحد أقصى.

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