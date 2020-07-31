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شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات متقطعة بين المشتركة والمليشيا شمال الضالع والان مع التفاصيل
الجمعة 31 يوليه 2020
صوره ارشيفيه
اندلعت مواجهات متقطعة بالأسلحة المتوسطة بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى شمال الضالع.
وقالت مصادر محلية، إن الاشتباكات تركزت بين الطرفين في قطاعات الفاخر وهِجار-باب غلق و صُبيرة-الجُبّ.
ووفق المصادر، فإن مليشيا الحوثي قصفت بمختلف أنواع الأسلحة فينا وحدات الدروع في القوَّات المشتركة والمقاومة الجنوبيٍة، ردت على مصادر نيران الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن المواجهات استمرت لساعات لكنها كانت متقطعة بين الفينة والأخرى.
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