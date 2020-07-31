أوكرانيا تلوح بمقاضاة إيران دوليا حال فشلت محادثات الطائرة المنكوبة

الجمعة 31 يوليه 2020

لوحت أوكرانيا بمقاضاة طهران أمام المحاكم الدولية حال فشلت مفاوضات بين البلدين لتعويض أسر ضحايا طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية أسقطت في سماء إيران أوائل العام الجاري. قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الجمعة إن بلاده مستعدة للذهاب إلى المحاكم الدولية إذا فشلت مفاوضاتها مع إيران بشأن إسقاط طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية. وقال كوليبا إن الجولة الأولى من المحادثات بين أوكرانيا وإيران بشأن التعويضات عقدت أمس الخميس في كييف وكانت بناءة، لكنه قال إنه من السابق لأوانه تحديد حجم التعويض الذي ستوافق طهران على دفعه. وسلمت إيران مؤخرا الصندوقين الأسودين للرحلة المنكوبة بعد مماطلة لشهور. واعترفت طهران بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة لكنها تسعى لاعتبار الحادث ناتجا عن خطأ بشرى، فيما لا تزال الشكوك تحيط بالواقعة التي جاءت في أعقاب قصفها لمواقع أمريكية في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

