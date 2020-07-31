إيران تسجل 2674 إصابة جديدة بكورونا و197 وفاة

الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 197 وفاة و 2674 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وكان نائب وزير الصحة الإيراني قد حذر من خطورة وضع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقال إن إيران "كلها تقريبا في المستوى الأحمر"، وهو أعلى مستوى على مقياس إيران لخطر تفشي الفيروس. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن إيراج حريرجي قوله: "البلاد كلها تقريبا في المستوى الأحمر من الإصابات بكورونا (...) والوضع ليس جيدا على الإطلاق".

ودعا حريرجي المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الصحية. وقال إن وزارة الصحة تشكك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق، وقال إن هذه الإجراءات جعلت الناس يتوقفون عن التعامل مع المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاعات كبيرة في الوفيات والإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إلى 15 ألفا و700 حالة، بعد تسجيل 216 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جهتها، أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري أن "مصادر القلق الأكبر بالنسبة إلينا تكمن في الإصابات والإنهاك في صفوف الموظفين الصحيين". وأضافت "يمكننا مساعدتهم ومنع تفشي المرض" عبر الالتزام بالإرشادات الأساسية على غرار غسل اليدين ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.