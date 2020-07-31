القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قرية زبوبا غرب جنين، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية قرية زبوبا، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.
وأطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.