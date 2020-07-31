إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في قرية زبوبا غرب جنين، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في جنين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية قرية زبوبا، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وأطلقت قوات الاحتلال خلال المواجهات الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق.