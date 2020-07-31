حميدتي يحذر من مخطط للفتنة بالسودان وجهات رافضة للسلام

حذر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" من "مخطط مدروس يؤدي للاقتتال بالبلاد، وأجندة داخلية رافضة للسلام.

كما حذر "حميدتي" في كلمة له أمام ضباط وجنود قوات الدعم السريع بمعسكر النسور غرب مدينة أم درمان عقب صلاة عيد الأضحى، اليوم الجمعة، من "الفتن وتصفية الحسابات"، وقال إنها تدمر في البلاد حاليا.

وأضاف أن هناك مخططا مدروسا للاقتتال وأجندة داخلية ترفض السلام، وقال "في الماضي كُنّا نسمع بالأجندة الخارجية الرافضة للسلام، ولكن الآن المجتمع الدولي كله يريد السلام، بينما هناك من بالداخل لا يريد تحقيق السلام لأسباب خاصة".

وتابع في كلمته: "للأسف هناك عناصر لا ترغب في السلام لا ندري ماذا تريد"، مشيرا إلى تصاعد الفتن والنزاعات القبلية في دارفور وجنوب كردفان والشرق لأسباب مصطنعة.





وشدد حميدتي على أهمية تحقيق السلام وتقديم تنازلات على أن يرضى السودانيون ببعضهم، وتساءل لماذا نتقاتل على الأرض وهي واسعة؟

Advertisements

وأردف: "عيب عليكم فالإنسان لن يأخذ من هذه الأرض إلا مقدار شبر".

وأوصى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أهل دارفور التي تشهد أحداث عنف قبلية أوقعت عشرات القتلى بالترابط وتفويت الفرصة على المجرمين والمتربصين، ونوه إلى أن ما يحدث في الشرق مشاكل مصطنعة وتم القبض على مشتبهين بحوزتهم مستندات.

وأكد أن السودان لن ينهض بالفتن دون الرضاء ببعض، قائلا "الانتقام والتشفي عمره لن يقود البلاد للأمام".

ودعا حميدتي الشعب السوداني بجميع مكوناته وخاصة الشباب إلى الترابط والتعاضد، وأن يكونوا على قلب رجل واحد في مواجهة ومحاربة الفتن، وطالب السودانيين بالدعاء والتضرع إلى الله لتجنيب البلاد هذه الفتن.

وأشار إلى مضي (16) شهراً على التغيير، وما زال الوضع بحاجة إلى التكاتف، ونبه إلى أنه لا يوجد تغيير يمر بسلاسة دون ثمن.

واستدرك حميدتي: "لكن نحن نحمد ربنا بأنه ليست لدينا مشاكل"، مضيفا: "هناك وطنيون كثر في التغيير يريدون إصلاح السودان، فإذا تراضى الشعب السوداني سنخرج إلى بر الأمان".

