شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. كتائب حزب الله العراقية تتهم الكاظمي بتسهيل مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهمت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية الكاظمي بتسهيل مقتل قاسم سليماني والمهندس.



وقالت مصادر إعلامية إن الكتائب وجهت التهمة للكاظمي بالوقوف وراء مقتلهما.

وقتل سليماني والمهندس بقصف أمريكي في بغداد مطلع العام الجاري

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