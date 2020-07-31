واشنطن تتهم الصين بإستهداف شركة تطور لقاحاً لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

الخليج 365

قال مسؤول أمني أميركي يتعقب التسلل الإلكتروني الصيني إن متسللين مرتبطين بحكومة بكين استهدفوا هذا العام شركة مودرنا للتكنولوجيا الحيوية، التي تطور أبحاث لقاح مضاد لفيروس كورونا، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وذلك في محاولة لسرقة المعلومات.

ورفضت الصين، اليوم الجمعة، الاتهام بأن متسللين مرتبطين بها استهدفوا مودرنا.

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وفي الأسبوع الماضي، كشفت وزارة العدل الأميركية عن اتهام اثنين من مواطني الصين بالتجسس على الولايات المتحدة، بما في ذلك ثلاثة أهداف لم تذكر أسماءها، تتخذ من الولايات المتحدة مقرات لها وتجري أبحاثا طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الاتهام أن المتسللين الصينيين "أجروا استطلاعاً" في يناير كانون الثاني استهدف شبكة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركة تكنولوجيا حيوية في ولاية ماساتشوستس معروفة بالعمل لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وفي تصريحات لرويترز، أكدت مودرنا ومقرها ماساتشوستس، والتي أعلنت في يناير كانون الثاني أنها تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا، أنها اتصلت بمكتب التحقيقات الاتحادي وأنها أحيطت علما "بأنشطة استطلاع معلومات" يشتبه أن المجموعة المتسللة المذكورة في لائحة الاتهام قامت بها.

ويقول خبراء الأمن الإلكتروني إن أنشطة الاستطلاع يمكن أن تشمل سلسلة من العمليات من بينها تحديد جوانب الضعف في المواقع الإلكترونية العامة والوصول إلى الحسابات المهمة بعد دخول شبكة ما.

وقال المتحدث باسم الشركة راي جوردان رافضا الخوض في التفاصيل "لا تزال مودرنا متيقظة بدرجة كبيرة للتهديدات الإلكترونية المحتملة وتحتفظ بفريق داخلي وأجهزة دعم خارجية وعلاقات عمل مهمة مع السلطات من أجل التقييم المستمر للتهديدات وحماية معلوماتنا القيمة".

ولم يقدم المسؤول الأمني الأميركي، الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم نشر اسمه، المزيد من التفاصيل. ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الكشف عن الشركات التي استهدفها المتسللون الصينيون.