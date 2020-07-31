كتب: ضياء السقا
أفادت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي، الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل، الخميس، بعد أن خضع لجراحة لاستئصال المرارة في وقت سابق هذا الأسبوع.
وفي أول تعليق له، نشر الملك سلمان، تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، الجمعة، هنأ فيها الجميع بعيد الأضحى، وذلك بعد وقت قصير من مغادرته المستشفى.
وجاء في التغريدة: «أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة العافية.. ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين طاعتهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته وكل عام وأنتم بخير».
من جانبه، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.
من جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس علي هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً لمصر، حكومة وشعباً، كل الخير والازدهار والتقدم.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يغادر المستشفى.. وأول تعليق من العاهل السعودي.. ورسالة من الرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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