خامنئي: لا محادثات مع ترمب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





طهران: لن تبدأ إيران محادثات مع الولايات المتحدة تعود بالنفع فقط على دونالد ترمب، وفق ما قال المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الجمعة معترفاً بأن العقوبات الأميركية أدت إلى تقليص حجم مبيعات النفط الإيراني بحيث أصبحت "قليلة جدا".

وعلى النقيض من هذا الاعتراف، اعتبر خامنئي أن سياسة العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي فشلت. وقال خامنئي في خطاب متلفز "لا شك في أن العقوبات جريمة، وهي ضربة من الولايات المتحدة لإيران". وأضاف "لكن الايراني الذكي استغل هذا الهجوم والعداء على أفضل وجه واستفاد... باستخدام العقوبات كوسيلة لزيادة الاعتماد الوطني على الذات". وتابع أن "مراكز الفكر الغربية تعترف بأن أقصى الضغوط المتمثلة في فرض العقوبات لم ينجح".

وقد تصاعد التوتر المستمر منذ عقود بين طهران وواشنطن منذ العام 2018 عندما سحب ترمب الولايات المتحدة من اتفاق نووي تاريخي وأعاد فرض عقوبات قاسية من جانب واحد.

تضمن الاتفاق المبرم في العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى تعهداً بتخفيف العقوبات في مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وبعد التخلي عن الاتفاق، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على صادرات إيران الحيوية من النفط وعطلت قدرتها على التعامل مع النظام المصرفي الدولي وضغطت على الحلفاء والمنافسين على حد سواء ليصطفوا معها.

Advertisements

وردت إيران بمحاولة تعزيز صادراتها غير النفطية خصوصا إلى البلدان المجاورة. وقال خامنئي "هذا الأمر جعل اقتصاد البلاد أقل اعتمادا على النفط" موضحا إيجابيته.

وندد خامنئي بالدعوات الموجهة إلى إيران لبدء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة، قائلا إنه لن يوافق على اجتماعات تهدف فقط إلى تعزيز آمال ترمب في إعادة انتخابه.

حتى أن خامنئي البالغ من العمر 81 عاما وصف ترمب بأنه "رجل عجوز" رغم أنه أكبر من الرئيس الأميركي بسبع سنوات. وأوضح "هذا الرجل العجوز يبدو أنه استفاد من بعض الدعاية من مفاوضاته مع كوريا الشمالية. الآن يريد استخدام (المحادثات مع إيران) في انتخابات" 3 نوفمبر الرئاسية.

وتابع أنه مقابل إجراء محادثات جديدة، ستطلب الولايات المتحدة من الإيرانيين أن "قللوا من قدرتكم الدفاعية ودمروا قوتكم الإقليمية وتنازلوا عن الصناعة النووية الحيوية"، مضيفا "لا منطق يملي الاستسلام لمطالب المعتدي".