شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الأضحى ويطمئن على صحته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.
من جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس علي هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً لمصر، حكومة وشعباً، كل الخير والازدهار والتقدم.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الأضحى ويطمئن على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.