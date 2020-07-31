شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الأضحى ويطمئن على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس علي هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً لمصر، حكومة وشعباً، كل الخير والازدهار والتقدم.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.