جونسون: لا عودة لإجراءات الإغلاق الشامل.. وقانون لارتداء الكمامات في بعض الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

استبعد رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون أن تكون مسالة فرض قيود جديدة في شمالي إنجلترا لاحتواء فيروس كورونا بمثابة التمهيد نحو العودة لفرض تدابير الإغلاق الشامل مرة أخرى.

وقال جونسون إن " إدخال قيود جديدة ليس عودة إلى الإغلاق" إنما هي شيء من موازنة الأمور ومفاضلة الأهداف على حد تعبيره، موضحا أن السعي لإعادة فتح المدارس واستقبال الطلاب بها في بداية السنة الدراسية المقبلة "يتعين أن يكون أولوية وطنية".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن قواعد فرض إرتداء أقنعة واقية لتغطية الوجه سيمتد ليتم تطبيقه داخل المزيد من الأماكن المغلقة التي يمكن أن تحدث فيها المخالطة مع الآخرين من قبيل المتاحف وصالات العروض الفنية ودور السينما وأماكن العبادة.

وقال إن هناك توصيات صادرة بتوخي التعليمات واستخدام الكمامة في هذا الأماكن في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قانونا جديدا سيجعل ارتداء الكمامات إلزاميا في بعض الأماكن وسيدخل حيز التنفيذ في الثامن من الشهر المقبل.