ضبط صاحب مصنع بحوزته 1.3 طن لحوم فاسدة في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع بدون ترخيص بحوزته 1.3 طن لحوم فاسدة ومجهولة المصدر بمنطقة القطامية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مصنع لمصنعات اللحوم والدواجن "بدون ترخيص") بدائرة قسم شرطة القطامية. وعُثر بداخل المصنع على (1,300 طن مقطعات لحوم ودواجن- 2 طن مخلل- 750 كيلو جرام توابل- 500 كيلو جرام دقيق- 240 زجاجة خل- 150 كيلو جرام سكر- 30 كيلو جرام ألوان صناعية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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