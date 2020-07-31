محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التفتيشية المُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (3 محلات جزارة – 2 ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (7,055 طن لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي والذبح خارج المجازر بنطاق محافظة القليوبية، (33) سيارة بنطاق محافظة القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة)، قضية بنطاق بالمنطقة المركزية – لزيادة الضوضاء عن الحد المسموح به.
وضُبط في مجال حماية الثروة السمكية 42 قضية، (9) مخالفات للوحدات النهرية، (50) قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية بنطاق المنطقة المركزية ومحافظة المنوفية، وتأمين تنفيذ (49) قرار إزالة بالتعدي على الري والصرف ونهر النيل والأراضي الزراعية بنطاق محافظة القليوبية.
وأثمرت الجهود في مجال الإجراءات الاحترازية، عن ضبط (9) قضايا عدم ارتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر على مدار يوم.. مصادرة 7 أطنان لحوم فاسدة وضبط 50 قضية تلوث نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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