سفارة الكويت في القاهرة تستهجن دعوة حرق علم بلادها

تابعت سفارة دولة الكويت في القاهرة باستهجان بالغ ما تم تداوله الخميس من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت.
أكدت السفارة أن هذا العمل الذي يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس و بشكل سلبيعلى العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا العمل المشين قد أثار استياءً بالغاً لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها.
قالت السفارة إنها أجرت اتصالاتهابالمسؤولين في مصر ونقلت إليهم ذلك الاستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة، داعية السلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.
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