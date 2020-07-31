كيف تحتفل روسيا بعيد الأضحى

تحتفل روسيا كل عام بعيد الأضحى المبارك ،بشكل متميز ، ولكن هذا العام لن يكون من الممكن الاحتفال به بالطريقة المعتادة كل عام.

ويحتفل المسلمون في روسيا هذا العام في العديد من مناطق روسيا ،وسط قيود كورنا ،ولكن تذبح الأضاحي بنفس الطريقة التي تجرى سنويًا.

وادت صلاة الأعياد في المسجد من قبل الأئمة ، مفتي الهياكل الدينية المركزية ، وموظفو المسجد ، ولكن مع الحد الأدنى من الموظفين الذين يعملون في المسجد.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن خطر انتشار الفيروس التاجي "كورونا" لا يزال يقلق الجميع ، وفي بعض المناطق ، يمثل الوضع مشكلة، ولكن في بعض المناطق ، حيث توجد تحسينات ،

أعطوا الإذن - ولكن فيما يتعلق بالمسافة الاجتماعية.

طرق الاحتفال

ويحتفل بالعيد في موسكو ، وسانت بطرسبرج ومنطقة موسكو ، يكاترينبورج ، نيجني نوفجورود وعدد من المناطق الأخرى ، بسبب هذه المشاكل ، تم الحد من عدد المتواجدين .

وأدرك المسلمين مشاكل المشاركة في صلاة الأعياد أمر مرغوب فيه ، ولكنه ليس مطلوبًا، والحفاظ على الصحة هو الأهم.

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ويتمكن المسلمون ، أثناء بقائهم في المنزل ، من الاستماع إلى الخطب عبر الإنترنت ، وسيتم البث على التلفزيون وعلى قنوات يوتيوب لمختلف الهياكل المركزية - سواء في منطقة موسكو

، بما في ذلك ، أو في مناطق أخرى.

ومن المعتاد بين المسلمين زيارة بعضهم البعض، خلال عطلة عيد الأضحى،ويتبادل الأهل والأقارب والأصدقاء ، التهنئة بمناسبة العيد.



ومن جانب آخر هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين الروس في عطلة عيد الأضحى ، مشيرًا إلى اسهامهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد.

وأضاف "إن هذا العيد الديني المهم لكل مسلم هو رمز الولاء للمثل الروحية العالية للتقوى والعدالة والرحمة وحب الجيران ، والتي هي أساس القرآن الكريم. وأشار إلى أنه من خلال دعم التقاليد الإسلامية منذ قرون ، يساهم المسلمون مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوع الثقافي لبلدنا و تعزيز التناغم بين الأعراق في المجتمع" .

فيما قال المفتي ورئيس الجمعية الروحية لمسلمي روسيا ، ألبير كرجانوف ، كيف ينصح المؤمنون بقضاء هذا اليوم ومدى أهميته في عام 2020، بحسب قناة 360 الروسية.