الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى تركمانستان لمكافحة كورونا

أرسلت الإمارات اليوم طائرة مساعدات على متنها 60 طنا من الإمدادات الطبية و أجهزة الفحص إلى تركمانستان، وذلك من أصل 90 طنا مخصصة لها لدعم جهود 90 ألفا من العاملين في المجال الصحي و تعزيز قدرتهم على مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال عبدالعزيز الهاشمي القائم بالأعمال في
و أضاف : " تأمل دولة الإمارات في أن تساهم المساعدات الطبية التي أرسلت اليوم في تعزيز قدرات الطواقم الطبية و التمريضية في تركمانستان و توفير المزيد من الحماية لها في مواجهة الجائحة".
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1248 طنا من المساعدات لأكثر من 92 دولة استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.
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