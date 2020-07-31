فلسطين تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و62 حالة تعافٍ جديدة بالاضافة إلى تسجيل حالة وفاة جراء الفيروس، وفقا لموقع روسيا اليوم. حالة وفاة جراء الفيروس، وفقا لموقع روسيا اليوم. وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين بلغ 8796 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 6351، وارتفعت حالات الوفاة إلي 85 حالة. أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين بلغ 8796 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 6351، وارتفعت حالات الوفاة إلي 85 حالة.

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