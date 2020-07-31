هونج كونج تؤجل الانتخابات التشريعية لمدة عام بسبب كورونا

قالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج يوم الجمعة إنه سيتم تأجيل انتخابات المجلس التشريعي للمدينة التي كانت مقررة في السادس من سبتمبر أيلول لمدة عام بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يوجه ضربة قوية للمعارضة المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

كانت المعارضة تأمل في الفوز بأغلبية تاريخية في المجلس التشريعي، حيث يتم انتخاب نصف المقاعد فقط بشكل مباشر ويتم تعيين النصف الآخر في الغالب

من شخصيات مؤيدة لبكين.

ويأتي الإعلان بعد استبعاد 12 مرشحا مؤيدا للديمقراطية من الترشح لأسباب من بينها النوايا التخريبية، والمعارضة لقانون الأمن الوطني الجديد.

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وقالت لام‭‭ ‬‬للصحفيين إن الانتخابات ستجري في الخامس من سبتمبر أيلول 2021 وإن القرار كان أصعب قرار تتخذه منذ سبعة أشهر.

وقالت إن القرار يهدف إلى حماية صحة الناس.

وكان من المفترض أن تكون الانتخابات هي أول تصويت رسمي في المستعمرة البريطانية السابقة منذ فرضت بكين قانونا أمنيا جديدا في أواخر يونيو حزيران يقول منتقدون إنه يهدف إلى قمع المعارضة في أكثر مدن الصين تمتعا بالحرية.

وعادت هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997 بموجب تعهد بتمتعها بالحكم الذاتي، لكن معارضين يقولون إن القانون الجديد يقوض هذا التعهد ويضع المنطقة على مسار أكثر استبدادية.

وسجلت هونج كونج أكثر من 3000 حالة إصابة بكورونا منذ يناير كانون الثاني، وهو أقل بكثير من المدن الكبرى الأخرى في العالم.