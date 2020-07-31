إصابة 126بفيروس كورونا بين القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن إجمالي حالات الإصابة بين القوات الأمريكية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع إلى 126 حالة وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن لي جاي جانج، نائب حاكم مقاطعة "جيونجي" للسلام دعا في خطاب مفتوح وزير الوحدة الكوري الجنوبي إلى إلغاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركةبين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية هذا العام خشية زيادة الإصابات بالفيروس الوبائي.
وكان من المقرر أن تجرى التدريبات العسكرية المشتركة في 17 أغسطس المقبل على نطاق أصغر من المعتاد، وفقا لما جاء في البيان الصادر عن حكومة "جيونجي".
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