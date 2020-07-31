كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تويتر يكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية الاختراق الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا رسميًا اليوم الجمعة، كشف فيه عن تفاصيل جديدةعملية الاختراق الضخمة التي تعرض لها في وقت سابق من يوليو الجاري.

وقال موقع تويتر، إن القراصنة المسؤولين عن الاختراق الأخير استخدموا هواتف لخداع موظفي الشركة، للسماح لهم بالوصول الأنظمة الداخلية لها، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

واخترق قراصنة إنترنت، في وقت سابق من يوليو الجاري "عددًا صغيرًا من الموظفين من خلال هجوم يعرف بـ"التصيد الالكتروني الرمحي عبر الهاتف".

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وأوضحت الشركة "اعتمد هذا الهجوم على محاولة كبيرة ومتضافرة لتضليل بعض الموظفين واستغلال نقاط الضعف البشرية للوصول إلى أنظمتنا الداخلية".

وكانت القرصنة التي تمت في 15 يوليو، شكلت خطرا على حسابات بعض من أبرز مستخدميه، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماس، والنجمين كانيه ويست وزوجته كيم كارادشيان، في محاولة واضحة لإغراء متابعيهم كي يرسلوا أموالا إلى حساب مجهول على بيتكوين.