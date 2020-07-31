كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 283 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الجمعة، عن تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 60.506 أشخاص.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية، إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل الإجمالي إلى 351 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، إجراء 54.727 فحصا للكشف عن فيروس كورونا، لافتة إلى أن إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا وصل إلى 53.909 أشخاص.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,169 مليون إصابة، بينهم أكثر من 502 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,508 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.