كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الفلبين تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 آلاف و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 93 ألفًا و354 إصابة .

ونقلت صحيفة (فلبين ستار)، عن وزارة الصحة في الفلبين، أن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد برصد أكثر من 4 آلاف حالة .

وكشفت الصحة الفلبينية، أن 165 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 65 ألفًا و178 متعاف، ليشكل معدل الشفاء حوالي 70% من إجمالي عدد الإصابات.

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وسجلت السلطات الصحية الفلبينية، 40 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2023 وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,529 مليون إصابة، بينهم أكثر من 653 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,117 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

