يوم عيد الأضحى..أحياء في الدار البيضاء بدون ماء و”ليديك” توضح

استيقظ بعض سكان حي الأزهر، في الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة عيد الأضحى، على انقطاع في الماء الصالح للشرب، ما أشعل غضبهم، وأربك احتفالاتهم بالعيد.

وفي هذا الإطار، قال بعض سكان الأزهر، وبالضبط في تجزئة “هناء” بالعاصمة الاقتصادية، إن انقطاع الماء الصالح للشرب بدأ منذ ساعات مبكرة في صباح اليوم، لاسيما أولئك الذين يقطنون في الطوابق العليا، دون أي توضيح من طرف الجهات المختصة.

وأضاف عدد من السكان في تصريحات متطابقة، أن بعض الأسر في المنطقة المذكورة يعانون من انخفاض صبيب المياه والبعض الآخر من انقطاعه، وتتساءل الساكنة كيف يمكنهم ذبح أضاحيهم في دون التوفر على المياه.

وفي اتصال ل “اليوم 24″، اليوم الجمعة، بمصالح الشكايات بشركة “ليديك”، نفت الشركة أن يكون هناك انقطاع للمياه خلال يوم عيد الأضحى، في المقابل، أوضحت أن هناك بالفعل انخفاض في صبيب المياه في بعض المنازل في الطوابق العليا للعمارات السكنية في جميع أنحاء الدار البيضاء، وذلك بسبب الضغط.

أما بالنسبة للمنازل التي انقطع عنها الماء، أكدت مصلحة الشكايات بشركة “ليديك” ل”اليوم 24″، أنها تستقبل شكايات المواطنين في هذا الشأن وتعمل على حلها.