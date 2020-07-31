نهائي كأس الرابطة.. باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون

يواجه فريق باريس سان جيرمان مساء الجمعة، في مواجهة قوية نظيره أولمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم.

وكان سان جيرمان توج بطلاً للدوري المحلي بقرار من الاتحاد الكرة بفرنسا الذي قرر عدم اكمال الموسم في نهاية أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتوج بكأس فرنسا الأسبوع الماضي على حساب سانت أتيان بفوزه عليه 1-صفر سجله نجمه البرازيلي نيمار.

ويسعى سان جيرمان لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم، من أجل تحقيق الثلاثية المحلية والفوز بجميع الألقاب فى فرنسا لموسم 2019-2020، بعد أن حصد لقب الدورى الفرنسي فيما تعتبر المباراة مصيرية بالنسبة إلى ليون الذي يتعين عليه الفوز بها لكي يشارك في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

ويغيب 5 لاعبين عن صفوف باريس، بداعي الإصابة ولأسباب فنية، وهم كيليان مبابي، خوان بيرنات، كولين داجبا، لوي مبي سوه وجاريسون أنوسنت.

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