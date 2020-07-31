وسائل إعلام سعودية: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد عمليته الجراحية

نشر حساب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، هنأ فيها بعيد الأضحى، وذلك بعد وقت قصير من مغادرته المستشفى.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل، أمس الخميس، بعد أن خضع لجراحة لاستئصال المرارة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان الملك سلمان البالغ من العمر 84 عاما قد دخل المستشفى يوم 20 يوليوز بسبب التهاب في المرارة. وفي مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية مساء أمس الخميس، ظهر الملك وهو يمشي بثبات مغادرا المستشفى، متبوعا بعدد من المساعدين وابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذين ارتدوا الكمامات. وكان الملك يمشي مستخدما عصا كما يفعل عادة.

وكان الملك قد ترأس اجتماعا عبر دائرة فيديو من المستشفى الأسبوع الماضي قبل الجراحة. وظهر في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الرسمية يقرأ ويتصفح وثائق. ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من تاريخ تصوير اللقطات.