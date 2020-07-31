باقة الغربية: وفاة الشخصية الوطنية فريد إبراهيم أبو مخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُوفي في مدينة باقة الغربية، صباح اليوم الجمعة، الشخصية الوطنية والأسير المحرر فريد إبراهيم أبو مخ (أبو عزّام)، بعد صراع مع المرض.

ونعت بلدية باقة الغربية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الراحل أبو عزام، وجاء في منشور البلدية: "ودّعت مدينتنا باقة الغربيّة ظهر اليوم الجمعة مناضلًا كبيرًا، الشخصيّة الفلسطينيّة الإسلاميّة الوطنيّة القياديّة، من دفع ثمن مواقفه الشامخة ورسوخه على قيمه ومبادئه سنين خلف القضبان، الحاج فريد إبراهيم أبو مخ، ملح الأرض ومحبّها".

وأضافت البلدية أنه "كان أبو عزّام من أوائل وأهم وأشهر وأبرز الناشطين السياسيّين في باقة الغربيّة والكل الفلسطيني، كان شريكًا في النضال السياسي، ونضال الأرض والمسكن. ترك أبو عزّام خلفه سيرة عطرة وسجلًا حافلًا يخلّد ذكراه".

وكان المرحوم قد التزم بيته بالسنوات الأخيرة بعد مرض ألم به.

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وشيّع جثمانه المرحوم بعد الصلاة عليه عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم. وأعلن أنجاله أنه لن يتم فتح بيت عزاء للمرحوم وستقبل التعازي وقت تشييع الجثمان.

يشار إلى أن المرحوم الحاج فريد أبو مخ اعتقل في مطلع الثمانينات من القرن الماضي وسجن لعدة سنوات على خلفية ما كان يعرف بقضية "أسرة الجهاد" مع عدد من رفاقه.