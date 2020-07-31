ريال مدريد يثير خشية غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، يخشى من قدرة ريال مدريد الإسباني على قلب النتيجة في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة يوم 7 آب/أغسطس الوشيك.

وقال بيب غوارديولا في مقابلة مع قنوات (دازن) نشرت الجمعة، "خرجنا بنتيجة جيدة في مباراة الذهاب وهي الفوز 2-1 بالبرنابيو".

وأضاف "إذا لعبنا معتمدين على هذه النتيجة، فسوف نواجه الكثير من الصعوبات للتأهل إلى ربع النهائي".

وتابع "لا ينبغي أن نفكر كثيرًا في النتيجة الجيدة التي لدينا. نعلم أنها ميزة، لكن ريال مدريد يمكنه قلب الطاولة مثل برشلونة وبايرن ميونخ، إنهم يعرفون هذه المسابقات ويعرفون كيف يلعبونها".

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وحول منافسه على رأس الإدارة الفنية للخصم، الفرنسي زين الدين زيدان، لم يتفوه غوارديولا سوى بالثناء.

وقال "زيدان كلاعب كان رائعا، كنت أتمنى أن ألعب معه، من سوء الحظ أن أجده خصمًا لي في منتخب فرنسا. إنه يلعب كرة القدم بشكل جيد للغاية في الأوقات الجيدة والسيئة".

وأبرز غوارديولا "على الرغم من أن الناس قد لا تستطيع أن تصدق ذلك، لأنه من الريال، سعيد للغاية لأن الأمور تسير مع زيدان بشكل جيد".

وأتم "زيدان فاز بـ3 بطولات تشامبيونزليغ متتاليية، وانتزع لقب الليغا مرتين من البارسا، هذا يظهر قدرته".