"الناتو" يراجع خطط ومهام قواته في العراق

بحث حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الجمعة، خطط ومراجعات تتعلق بشأن مهامه في العراق وأولويات تقديم الدعم والإسناد، على أن تتم مناقشتها مع المسؤولين العراقيين في أغسطس/آب المقبل.



وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن مُساعِد أمين عامّ حلف الناتو لشُؤُون العمليّات جون مينزا، التقى سفير العراق صادق الركابيّ في بروكسل، مؤكدا وجود مراجعة دورية لخطط الحلف بشأن أولويات مهامه في العراق وبناء قدراته العسكريّة، وتدريب قواته الأمنيّة.

وأشار مينزا إلى أن "الناتو يسعى لعقد لقاء افتراضيّ عبر الدائرة التلفزيونيّة مع الجهات العراقيّة ذات العلاقة في شهر أغسطس/آب المقبل".

من جهته، لفت السفير الركابيّ، بحسب البيان، إلى "أهمّية الدور الذي يقوم به الحلف لدعم العراق لوجستياً في حربه ضدّ الإرهاب، كما أكّد أهمّية احترام سيادة العراق، وقرارات مُؤسّساته المختلفة".

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وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في الـ2 من فبراير/شباط الماضي، عن اتفاق مع حلف الناتو لتوسيع مهامه في العراق .

وصوت البرلمان في الـ5 من يناير / كانون الثاني، بعد أيام على حادثة مقتل سليماني والمهندس، على قرار يقضي بإخراج القوات الاجنبية من العراق .

وقرر حلف شمال الاطلسي في الـ 4 من يناير الماضي أيضاً، تعليق أنشطته في تدريب القوات العراقية مؤقتا، مؤكداً أنه سيركز جهوده على حماية أفراد بعثته في العراق.

ويتولي الناتو عبر نحو 500 فرد من العسكريين والمدنيين، مهمة تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، بناءً على طلب الحكومة العراقية لرفع قدرة قواتها ومنع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي.