البرهان يدعو الشعب السوداني لتعزيز الوحدة الوطنية

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون والتضامن من أجل النهوض بالبلاد.



وقال البرهان، في كلمته للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن البلاد تمر بظروف استثنائية فرضها واقع الانتقال والسعي الجاد للتحول نحو دولة المؤسسات.

ونوه إلى أهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ النهج الديمقراطي من خلال الممارسة المسؤولة التي تضع الوطن فوق الجميع، والحرص على مصالحه العليا وإشاعة روح التسامح ونبذ الفرقة وتعزيز الوحدة الوطنية.

وقال إن البلاد تمر بظروف استثنائية فرضها واقع الانتقال والسعي الجاد للتحول نحو دولة المؤسسات، ونبه إلى أهمية دور الشباب الذين قادوا ثورة التغيير في بناء الأمة ونهضتها مما يستوجب العمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة.